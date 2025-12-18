Need To Know: женщина в Бразилии смертельно ранила 18-летнего бойфренда-юмориста

Фото: depositphotos/Emevil

34-летняя жительница бразильского штата Рорайма убила своего 18-летнего возлюбленного Луиди Габриэля Соуза ду Вале. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Пара поругалась в машине, когда утром 14 декабря возвращалась домой с вечеринки. Конфликт быстро перерос в потасовку, в результате чего женщина нанесла ножевое ранение молодому человеку.

Пострадавшему пытались помочь на ферме, где жила пара. Однако прибывшие на место парамедики не спасли молодого человека, они констатировали смерть мужчины.

Женщина объясняла следователям, что действовала в рамках самообороны. Несмотря на это, ее арестовали по подозрению в убийстве. Расследование дела продолжается. Причина конфликта выясняется.

Молодой человек был известен в Рорайме как юморист, который снимал смешные ролики о сельской жизни. На него подписаны в соцсетях свыше 200 тысяч человек.

Ранее в Бразилии мать организовала убийство собственной дочери из-за наследства. По данным СМИ, 24-летняя Аллани Раяне Сантос была найдена с признаками насилия. Во время расследования был выявлен мужчина, который, как оказалось, встречался с матерью девушки.

Злоумышленник рассказал, что женщина организовала убийство своей дочери, так как боялась, что Сантос получит наследство после смерти дедушки. В результате он проник в дом девушки, связал ее и пытался заставить отказаться от наследства. Та не согласилась, поэтому подозреваемый смертельно ранил потерпевшую. Пару задержали.

