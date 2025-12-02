INEN: в Индии женщина на похоронах вышла замуж за возлюбленного, убитого ее семьей

Фото: 123RF.com/realityimages

В Индии 21-летняя Анчал Мамидвар вышла замуж за 20-летнего Сакшама Тейта, который был убит семьей девушки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на India New England News.

Семья Мамидвар была против межкастового брака их дочери с молодым человеком. В результате отец и братья девушки выстрелили в Тейта, а после проломили его голову камнем.

На похоронах Мамидвар совершила брачный обряд, нанеся куркуму на тело Тейта и синдур на свой лоб. Она также заявила, что будет жить в доме молодого человека как вдова, чтобы доказать силу своей любви.

Правоохранители задержали шестерых злоумышленников, причастных к убийству Тейта. Мамидвар призвала казнить их, добавив, что лишь так можно добиться справедливости и отомстить за молодого человека.

