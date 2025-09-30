Gulf News: житель Египта умер во время свадебного танца с невестой

Фото: 123RF/asphoto777

Житель Египта Ашраф Абу Хакам умер во время свадебного танца с невестой, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Gulf News.

По информации журналистов, жених потерял сознание и упал на пол. Гости попытались реанимировать его, но не смогли. Прибывшие медики установили, что у молодого человека остановилось сердце. Причина случившегося не раскрывается.

Ранее в Индии молодожены скончались через день после свадьбы. Как писали СМИ, после торжества супруги ушли к себе в комнату, а на следующий день их нашли мертвыми. По заключению судмедэкспертов, оба погибли от сердечного приступа.

До этого в Бразилии женщина отравила шоколадными конфетами бывшего возлюбленного и его невесту за 3 дня до свадьбы. В результате пару госпитализировали, а злоумышленницу задержали.