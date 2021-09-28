В Бразилии женщина отравила бывшего возлюбленного и его невесту за три дня до свадьбы

12:38
Фото: depositphotos/belchonock
В Бразилии женщина отравила шоколадными конфетами бывшего возлюбленного и его невесту за три дня до свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.
24 сентября 35-летний Дион Квирино и 27-летняя Аманда Кассия Лопес получили посылку с шоколадными конфетами. Пара подумала, что это свадебный подарок, потому что в посылке было несколько хрустальных бокалов.
Возлюбленные открыли сладости, попробовали их сами, угостили родственников, двухлетнего ребенка и собаку. Через некоторое время все они почувствовали себя плохо. Врачи выяснили, что семью отравили неизвестным ядом.
В результате погибла собака, а четверо взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице. По подозрению в совершении преступления задержали бывшую невесту Квирино. Она не смогла смириться с тем, что ее возлюбленный женится на другой.
В настоящее время полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения, телефоны жертв и курьера, который доставил конфеты. Врачи же пытаются выяснить происхождение яда.
Ранее сообщалось, что в США ребенок умер из-за разрушающей мозг амебы. Мальчика госпитализировали после прогулки в парке города Арлингтон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: