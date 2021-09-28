В Бразилии женщина отравила бывшего возлюбленного и его невесту за три дня до свадьбы

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В Бразилии женщина отравила шоколадными конфетами бывшего возлюбленного и его невесту за три дня до свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

24 сентября 35-летний Дион Квирино и 27-летняя Аманда Кассия Лопес получили посылку с шоколадными конфетами. Пара подумала, что это свадебный подарок, потому что в посылке было несколько хрустальных бокалов.

Возлюбленные открыли сладости, попробовали их сами, угостили родственников, двухлетнего ребенка и собаку. Через некоторое время все они почувствовали себя плохо. Врачи выяснили, что семью отравили неизвестным ядом.

В результате погибла собака, а четверо взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице. По подозрению в совершении преступления задержали бывшую невесту Квирино. Она не смогла смириться с тем, что ее возлюбленный женится на другой.

В настоящее время полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения, телефоны жертв и курьера, который доставил конфеты. Врачи же пытаются выяснить происхождение яда.

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