В США ребенок умер из-за разрушающей мозг амебы

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В США ребенок умер после заражение паразитом, вызывающим первичный амебный менингоэнцефалит. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мальчика госпитализировали 5 сентября после прогулки в парке Дон Мисенхимер города Арлингтон в штате Техас. Спустя шесть дней он скончался. Власти начали расследование. В итоге 27 сентября следы возбудителя болезни обнаружили в воде, которой поливают газоны в парке.

Оказалось, что в те дни, когда мальчик гулял в Дон Мисенхимере, вода не хлорировалась. Тем не менее, паразит не попал в питьевую воду города.

Первичный амебный менингоэнцефалит вызывает одноклеточный организм неглерия Фоулера. Попадая в мозг он начинает поедать его клетки. Случаи заражения им крайне редки: так, в США в период с 2010 по 2019 годы он встречался у людей всего 34 раза.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первый случай заражения "зеленой плесенью". 34-летний пациент поступил в больницу с поражением 90% легких из-за коронавирусной инфекции. Однако у него в легких к тому же обнаружили инфекцию зеленого грибка (гриб рода Aspergillus).

