В США ребенок умер из-за разрушающей мозг амебы

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В США ребенок умер после заражение паразитом, вызывающим первичный амебный менингоэнцефалит. Об этом сообщает "Газета.ру".
Мальчика госпитализировали 5 сентября после прогулки в парке Дон Мисенхимер города Арлингтон в штате Техас. Спустя шесть дней он скончался. Власти начали расследование. В итоге 27 сентября следы возбудителя болезни обнаружили в воде, которой поливают газоны в парке.
Оказалось, что в те дни, когда мальчик гулял в Дон Мисенхимере, вода не хлорировалась. Тем не менее, паразит не попал в питьевую воду города.
Первичный амебный менингоэнцефалит вызывает одноклеточный организм неглерия Фоулера. Попадая в мозг он начинает поедать его клетки. Случаи заражения им крайне редки: так, в США в период с 2010 по 2019 годы он встречался у людей всего 34 раза.
Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первый случай заражения "зеленой плесенью". 34-летний пациент поступил в больницу с поражением 90% легких из-за коронавирусной инфекции. Однако у него в легких к тому же обнаружили инфекцию зеленого грибка (гриб рода Aspergillus).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: