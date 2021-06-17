В Индии зафиксировали первый случай заражения "зеленой плесенью"

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В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первый случай заражения "зеленой плесенью", рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо. Об этом сообщает РИА Новости.

"У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны", – рассказал Дози.

Уточняется, что 34-летний пациент поступил в больницу с поражением 90% легких из-за коронавирусной инфекции.

Ранее в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.

