В Индии выявили третий вид плесени у пациента, перенесшего коронавирус

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Фото: depositphotos/Roussanov
В Индии медики впервые обнаружили у человека третий вид грибковой плесени – у жителя штата Уттар-Прадеш при осмотре одновременно нашли черную, желтую и белую плесень. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что пациент перенес коронавирус, на борьбу с которым у него ушло около двух месяцев. Мужчина начал поправляться, однако четыре дня назад у него опухла одна сторона лица, из-за чего стало затруднительным даже открыть глаза. Кроме того, у пациента началось кровотечение из носа, а также кровь была найдена в моче. Его госпитализировали, а позднее диагностировали заражение грибковой инфекцией.
"Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальным при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии мы узнали, что он заразился тремя типами грибков (черным, белым и желтым). Желтый гриб обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке", – заявил отоларинголог.
Он пояснил, что желтый грибок Mucor septicus проявляется в виде снижении аппетита, потери веса и вялости. При длительной болезни у человека развивается нагноение, некроз тканей и замедленное заживление ран.
Как сообщалось, в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.
В Индии переболевшие COVID-19 умирают от "черной плесени" – СМИ
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