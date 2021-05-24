В Роспотребнадзоре оценили риски распространения "черной плесени" в РФ

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Распространение мукормикозы, также известной как "черная плесень", на территории России маловероятно, поскольку в Индии другие климатические условия и культура питания, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает ТАСС.

"Черная плесень" появляется при любых иммунодефицитных состояниях, и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой. На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет", – объяснил он.

Ранее вспышку мукормикоза зафиксировали в Индии из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.