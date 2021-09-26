Свыше 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США – СМИ

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Свыше 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на заявление местных властей.

Как отметил координатор чрезвычайных служб округа Хилл, пострадавшие получили различные ранения. При этом как минимум один человек погиб.

В свою очередь, представитель экстренных служб Аманда Фрикел сказала, что на место происшествия выдвинулись спасатели из шести округов.

Авария произошла вблизи города Хавр. С рельсов сошел поезд, принадлежащий компании Amtrak. Состав следовал по маршруту Сиэтл – Чикаго.

По данным телеканала CBS, в результате случившегося погибли три человека.