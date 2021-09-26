Три человека погибли при сходе с рельсов поезда в США – СМИ

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Три человека стали жертвами схода с рельсов пассажирского поезда в американском штате Монтана. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на заявление местной полиции.
"По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая", – подтверждается в эфире канала.
Авария произошла вблизи города Хавр. С рельсов сошел поезд, принадлежащий компании Amtrak. Состав следовал по маршруту Сиэтл – Чикаго.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.