Три человека погибли при сходе с рельсов поезда в США – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws

Три человека стали жертвами схода с рельсов пассажирского поезда в американском штате Монтана. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на заявление местной полиции.

"По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая", – подтверждается в эфире канала.

Авария произошла вблизи города Хавр. С рельсов сошел поезд, принадлежащий компании Amtrak. Состав следовал по маршруту Сиэтл – Чикаго.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.