Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор" Мария Аргуэлло умерла накануне своей свадьбы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Lore Argüello

Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор" Мария Аргуэлло ушла из жизни в возрасте 28 лет. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Смерть девушки подтвердили организаторы конкурса.

"Мы выражаем поддержку ее семье и близким в это скорбное время. Память о ней навсегда останется с нами", – заявили организаторы "Мисс Вселенная Эквадор".

По информации издания, девушка ушла из жизни незадолго до своей свадьбы. При этом причина смерти Аргуэлло не сообщается.

Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. В 2024 году она представила на конкурсе "Мисс Вселенная Эквадор" эквадорскую столицу Кито. В результате она вышла в полуфинал.