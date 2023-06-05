В Индии молодожены умерли от сердечного приступа сразу после свадьбы – СМИ

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Молодожены в Индии скончались через день после проведения свадьбы. Об этом сообщает India Today.

Трагедия случилась в индийском штате Уттар-Прадеш в районе Бахрайч. После торжества молодожены ушли к себе в комнату и на следующий день их нашли мертвыми.

Мужу было 22 года, жене – 20 лет. По заключению судмедэкспертов, оба умерли из-за сердечного приступа.

Что могло послужить причиной сердечного приступа сразу у обоих, не сообщается.

Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь футбольного клуба "Винкель Спорт" умер во время матча. Арне Эспил, которому было 25 лет, упал в обморок после того, как отразил пенальти, и скончался, пока его везли в больницу.