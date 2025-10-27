Американец отравил жену цианидом после сообщения о разводе

Фото: 123RF.com/vankok

Житель Лонг-Айленда (США) Асиф Куреши отравил свою супругу химикатами спустя несколько дней после того, как она подала документы на развод, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CBS News.

По данным СМИ, мужчина стал главным подозреваемым в убийстве своей 46-летней жены Алины Асиф, матери троих детей, тело которой обнаружили 17 октября в ее доме.

Предварительно, в день трагедии 53-летний Куреши отвез их семилетнюю дочь в школу, вернулся домой и напал на супругу. Поводом для начала расследования стало обращение дочери, когда мама не пришла за ней в школу.

Эксперты заявили, что смерть наступила в результате удушья, вызванного неизвестным химическим веществом, похожим на цианид.

В 2023 году Асиф уже подавала на развод, но супруги помирились, отмечается в публикации. В текущем году женщина вновь решила расторгнуть брак, причем ее муж уже был фигурантом дела о домашнем насилии, включая угрозу отравления.

Суд оставил подозреваемого под стражей без права на залог. Трое детей погибшей временно проживают у родственников.

