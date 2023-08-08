Американка несколько месяцев пыталась отравить мужа, добавляя хлорку в его кофе – СМИ

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Жительница Аризоны пыталась отравить собственного мужа, в течение нескольких месяцев добавляя хлорку в его кофе, сообщает Complex.

По данным информации СМИ, Мелоди Джонсон пыталась отравить супруга Роби, когда они жили в Германии. Мужчина является офицером ВВС США.

Он рассказал, что в марте начал замечать, что его кофе стал иметь "плохой" вкус. Несколько недель спустя он купил химические тест-полоски для бассейнов и использовал их для проверки воды из крана и воды в кофейнике.

Результат анализов воды из кофейника показал, что в ней содержится слишком много хлора. После этого мужчина решил установить скрытую камеру на кухне, чтобы разобраться в ситуации. На кадрах он увидел, как жена тайком наливает в чайник жидкость из бутылки.

После этого Роби начал делать вид, что пьет кофе, выливая напиток в раковину. Когда супруги вернулись в США, мужчина обратился в полицию, предоставив необходимые доказательства. Джонсон арестовали, она содержится под стражей и ждет решения суда.

Ранее москвич убил супругу из-за спора о воспитании годовалой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи. Мужчина самостоятельно заявил о содеянном в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинения по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что мужчина в Челябинске убил десятилетнюю дочь и покончил с собой. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

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