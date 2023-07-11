Бывшая жена обвинила экс-мэра Нижнего Новгорода в избиении

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Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила его в избиении, сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката женщины Никиту Кубасова.

"Надежда получила звонок от домработницы Вадима Евгеньевича о том, что он сказал ей собрать вещи, которые принадлежат Надежде, и выкинуть их из дома. Надежда приехала в дом, где они раньше проживали, и начала вещи собирать. И ее встретил Вадим Евгеньевич, ему не понравилось, что она находится у него дома, и он начал наносить ей удары руками и ногами", – заявил Кубасов.

По словам адвоката, в результате избиения бывшая жена Булавинова получила гематомы, ушибы, а также перелом носа. При этом Кубасов добавил, что травмы могли быть более существенными, если бы на помощь Надежде не пришли домработница и водитель Булавинова.

Отмечается, что после инцидента бывшая жена Булавинова обратилась с заявлением в полицию и прошла медицинское освидетельствование, в ходе которого врачи констатировали перелом носа. Адвокат женщины предоставил справку, в которой зафиксированы гематомы и переломы его подзащитной. Он подчеркнул, что все материалы были переданы в Следственный комитет.

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