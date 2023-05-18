Бывший избранник Волочковой арестован на два месяца за нанесение побоев жене

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей жены, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Под арестом Кузнецов пробудет до 14 июля 2023 года.

Сторона защиты просила об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ей суд отказал.

О том, что бывший возлюбленный Волочковой избил свою жену, стало известно 17 мая. Уточнялось, что мужчина напал на 28-летнюю супругу в квартире на улице Фридриха Энгельса, причинив тяжкий вред ее здоровью. Затем он скрылся с места происшествия.

Соседи услышали громкие крики и вызвали полицию и скорую. Пострадавшую оперативно доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение в голове и множественные ушибы. Она находится в коме.

Кузнецова удалось задержать. По его словам, супруга призналась ему в измене, в результате чего и произошел конфликт.