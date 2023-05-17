Волочкова допустила, что ее экс-возлюбленный действительно мог избить жену

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Российская артистка балета Анастасия Волочкова допустила, что ее бывший возлюбленный, владелец банного комплекса Сергей Кузнецов действительно мог избить жену до комы. Об этом сообщает телеканал "360".

"Он вспыльчивый человек, очень вспыльчивый. Но не доходило никогда до каких-то серьезных моментов", – вспоминает она.

Балерина рассказала, что познакомилась с банщиком на шоу "Давай поженимся!" в конце 2021 года. Они встретили Новый год, а затем отправились отдыхать на Мальдивы. По словам Волочковой, они хорошо провели время, не употребляли спиртное, придерживались здорового образа жизни и периодически выходили на связь с подписчиками. Артистка считает, что Кузнецов благодаря ей "вкусил долю пиара".

Через некоторое время мужчина начал повышать голос и высказывать Волочковой недовольство в личных сообщениях. Она призналась, что пыталась сгладить эти моменты. Их отношения продлились месяц. Балерина уточнила, что они изначально договаривались не строить никаких серьезных планов.

Позже Кузнецов сообщил Волочковой, что собирается жениться. Артистка поздравила пару, но впоследствии они перестали общаться. Бизнесмен вышел на связь с балериной в апреле 2023 года. Волочкова пригласила супругов посетить ее спектакль 30 апреля, однако они так и не пришли.

"Я чувствую, что уже какая-то закусь у них начала происходить вот в тот момент", – подчеркнула она.

Затем мужчина вновь позвонил артистке и заявил, что расстается с женой. По его словам, супруга приревновала, когда увидела кадры с отдыха на Мальдивах, на которых Волочкова в купальнике. Под фото Кузнецов признавался балерине в любви.

Артистка считает, что именно ревность жены вызвала у мужчины раздражение. Она не стала исключать вероятность того, что он мог избить супругу.

"Если он избил женщину до такой ситуации, что она сейчас находится в коме, значит мог. Я со своей стороны хочу сказать, что я даже не могла представить, что такое вообще возможно", – высказалась Волочкова.

Она объяснила, что в ее памяти он остался позитивным и легким в общении человеком. Также артистка обратила внимание на то, что никто из мужчин не уходит от нее окончательно.

О том, что бывший возлюбленный Волочковой избил свою жену, стало известно 17 мая. Об инциденте сообщает Life.ru. Уточнялось, что мужчина напал на супругу в квартире в Бауманском районе Москвы, а затем скрылся с места происшествия.

Соседи услышали громкие крики и вызвали полицию и скорую. Пострадавшую оперативно доставили в реанимацию. По информации издания, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение в голове и множественные ушибы. Она находится в коме.

Кузнецова удалось задержать. По его словам, супруга призналась ему в измене, в результате чего и произошел конфликт.

Ранее экс-партнер Волочковой заявил, что расстался с ней из-за поступков, которые нельзя простить. При этом сама балерина сообщила, что ее возлюбленному в отношениях нужен был только пиар. Волочкова также добавила, что была счастлива с ним, но теперь отношения стали дружескими.

