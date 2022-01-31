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Шоу-бизнес

18:36

Партнер Волочковой назвал причину разрыва отношений

шоу-бизнес

Фото: instagram.com/volochkova_art

Партнер Анастасии Волочковой Сергей заявил, что расстался с ней из-за поступков, которые нельзя простить. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Поэтому вчера написал, что мы расстаемся. Сегодня увидел, что она изображает из себя жертву. После таких поступков либо извиняются, либо молчат", – объяснил Сергей.

При этом сама балерина заявила, что ее возлюбленному в отношениях нужен был только пиар. Волочкова также добавила, что была счастлива с ним, но теперь отношения стали дружескими.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о судимости и розыске своего партнера, заявив, что все совершали в жизни много глупостей. По информации сына художника Никаса Сафронова Дмитрия, Сергей был судим за кражу и попал в розыск из-за теракта.

Анастасия Волочкова рассказала, что снова свободна

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