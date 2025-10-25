Пятилетняя девочка в Татарстане выбросила из окна младенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятилетняя девочка в Татарстане выбросила из окна многоквартирного дома младенца, сообщает СК России в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в пгт Васильево. Отмечается, что ребенок скончался. По факту случившегося следственные органы СК РФ по республике Татарстан возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Валерию Липскому доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее в Уфе 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже свою дочь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 10 октября мужчину заключили под стражу. Следователь назначил в отношении него судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизы.

В Минздраве РФ сообщали, что состояние девочки тяжелое, но стабильное. Пострадавшая находится под наблюдением реаниматологов, нейрохирургов и травматологов.

