В Минздраве РФ назвали состояние выброшенной из окна в Уфе девочки тяжелым

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

Состояние трехлетней девочки из Уфы, выброшенной из окна отцом, московские врачи оценили как тяжелое, но стабильное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что ребенка доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы.

"Ребенок находится под наблюдением мультидисциплинарной команды: реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", – рассказала директор РДКБ Елена Петряйкина.

Утром 9 октября 34-летний отец выбросил из окна квартиры на четвертом этаже по улице Ульяновых в Уфе свою дочь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 10 октября мужчину заключили под стражу. Следователь назначил в отношении него судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизы.

СМИ выяснили, что 15 лет назад обвиняемый проходил лечение у психиатра. На момент совершения преступления он не наблюдался у специалиста.

Соседка семьи также рассказала, что отец девочки злоупотребляет алкоголем. Она сообщила, что супруга мужчины в момент происшествия находилась на лечении с другим пары ребенком в Калининграде.