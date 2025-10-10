Состояние выброшенной отцом из окна девочки в Уфе остается крайне тяжелым

Фото: телеграм-канал "Следком Башкирии"

Состояние 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна четвертого этажа в Уфе, остается крайне тяжелым, заявили ТАСС в Минздраве Башкирии.

"Нет изменений, крайне тяжелое состояние", – сказала собеседница агентства.

Об инциденте стало известно накануне, 9 октября. Мужчина выбросил дочь из окна и разгромил квартиру в одном из домов на улице Ульяновых. Травмированного ребенка доставили в больницу, где провели операцию.

Злоумышленника задержали, с ним проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина уточнила, что сотрудники аппарата омбудсмена взяли ситуацию на контроль.

Мать задержанного рассказала, что не могла предвидеть трагедии. Соседи также не ожидали подобного, они охарактеризовали семью как хорошую.

Как указали СМИ, 15 лет назад мужчина лечился у психиатра, но, по официальным источникам, больше не наблюдался.