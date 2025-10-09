Уфимские врачи прооперировали выброшенную отцом из окна девочку

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Врачи прооперировали трехлетнюю девочку, выброшенную отцом из окна четвертого этажа в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Операция длилась 2 часа. Сейчас ребенок находится в реанимации, медики оценивают состояние как крайне тяжелое.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина заявила, что сотрудники аппарата омбудсмена взяли ситуацию под свой контроль. Они вместе со следователями и органами профилактики продолжают работать на месте происшествия.

"Самое главное, чтобы девочка поправилась", – подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, мать злоумышленника в беседе с РИА Новости рассказала, что не могла предвидеть такой трагедии.

"Нет, конечно. Сейчас я ничего не могу сказать. Случилась беда с моими самыми близкими людьми, с сыном и внучкой", – поделилась бабушка пострадавшей девочки.

Она также рассказала, что ее невестка и старший внук должны вернуться в Уфу из санатория в Калининграде в конце октября. Билеты на самолет у них куплены на 23-е число.

В настоящее время женщина самостоятельно заносит выброшенные в окно сыном вещи в дом, отказываясь от помощи соседей.

Журналистам также удалось пообщаться с соседями, одна из которых подтвердила, что никто не ожидал такого поворота событий. Семью она охарактеризовала как хорошую.

"Мужчина работает слесарем в нефтяном вузе, жена преподает в колледже, такая красивая женщина", – рассказала собеседница.

По ее словам, отец семьи очень любил своих детей. Их часто видели гуляющими во дворе. Кроме того, он каждый вечер забирал дочь из детского сада.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Ульяновых, 9 октября. 34-летний мужчина выбросил из окна свою дочь, а после выкинул оттуда же вещи и разгромил квартиру.

Правоохранители задержали отца и возбудили уголовное дело по двум статьям. В ходе расследования было установлено, что мужчина находится в психически нестабильном состоянии. Кроме того, в его поведении были обнаружены странности.

Спустя время выяснилось, что задержанный лечился у психиатра 15 лет назад. На момент совершения преступления он не наблюдался у специалиста, но мог обращаться в хозрасчетные клиники. Со слов соседей, фигурант злоупотреблял алкоголем.