HR-эксперт Зеленкова предупредила о высоком риске выгорания на работе зимой

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Зима является наиболее критической по уровню стресса и выгоранию среди сотрудников, рассказала "Газете.ру" HR-директор Екатерина Зеленкова.

Она объяснила, что в этот период сотрудники чаще теряют мотивацию, допускают ошибки и срывают дедлайны. При этом высокий стресс и эмоциональная перегрузка напрямую влияют на производительность и финансовые результаты.

"Если не принимать меры, это ведет к падению вовлеченности, повышенному количеству ошибок, срыву проектов и клиентских контрактов", – подчеркнула эксперт.

Для того чтобы снизить риски, нужно заранее планировать рабочие задачи, расставлять приоритеты на несколько месяцев вперед, а также ограничивать параллельные задачи и минимизировать "скрытую работу", например лишние чаты и созвоны.

Помимо этого, необходимо нормализовать рабочее время и соблюдать границы, чтобы после окончания рабочего дня сотрудники могли полноценно отдыхать.

По словам Зеленковой, регулярная обратная связь, а также поддержка психолога и команды помогают сохранять вовлеченность. Кроме того, отслеживать динамику и своевременно реагировать на изменения психологического состояния сотрудников помогают анонимные опросы по уровню стресса и выгорания.

Ранее семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос назвала состояние "тихого срыва" бомбой замедленного действия. По ее словам, сотрудник будет продолжать трудиться, но начнет ненавидеть руководство, а также выплескивать свой негатив на коллег.

Тем не менее такой человек не уходит из компании, поскольку будет чувствовать себя так, словно у него нет другого выбора. В этом, по мнению специалиста, и заключается сложность.

