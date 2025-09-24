Психолог Кардиакос: состояние "тихого срыва" является бомбой замедленного действия

Фото: 123RF/lenblr

Состояние "тихого срыва" является бомбой замедленного действия, заявила в беседе с Москвой 24 семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос.

Специалист пояснила, что в таких случаях сотрудник оказывается "в ловушке ответственности" перед руководством.

Состояние "тихого срыва" предполагает выгорание, при котором работник берется за новые задачи и делает вид, что все в порядке. Однако на деле человек чувствует себя опустошенным, а уровень мотивации падает до минимума.

К основным признакам "тихого срыва" относятся потеря креативности, замедленное принятие решений, частичная потеря мотивации, участившаяся лень на работе и потеря эмоциональности.

Кардиакос отметила, что данная болезнь свойственна миллениалам, так как им сложно переключаться с трудовой деятельности на личную жизнь из-за большой ответственности за работу. Кроме того, сотрудник чувствует себя опустошенным в тот момент, когда на него возлагается много обязанностей.

По словам эксперта, работник, находящийся в "тихом срыве", будет продолжать трудиться, но начнет ненавидеть руководство, а также выплескивать свой негатив на коллег. Тем не менее такой сотрудник не уходит из компании, поскольку будет чувствовать себя так, словно у него нет другого выбора. В этом, по мнению специалиста, и заключается сложность.

Кардиакос предупредила, что со временем нахождение в таком состоянии может привести к снижению самооценки. Кроме того, это может стать причиной внезапного увольнения.

"Человек долгое время работает, терпит, переживает, подавляет эмоции, но потом это перерастает в психосоматические проблемы. Либо резкий уход с работы или открытый конфликт, когда люди рвут документы, бросают портфели", – пояснила клинический психолог.

Еще одной опасностью "тихого срыва", по словам специалиста, является риск его перехода в классическую депрессию. Чтобы не допустить такого, Кардиакос призвала работников следить за своим состоянием с помощью триады Эмиля Крепелина.

Если на протяжении двух недель у человека наблюдается подавленное настроение, сниженное внимание и замедленная двигательная активность, психолог посоветовала обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось об участившихся случаях "злорадного выгорания" среди россиян. Люди, столкнувшиеся с этим, жалуются на усталость начальству на работе, чтобы добиться получения бонусов или повышения зарплаты.

Психотерапевт Галина Цех рассказала, что низкая эффективность работников со "злорадным выгоранием" чаще всего связана с самоубеждением в переутомлении, а не с реальной усталостью.

По ее мнению, сотрудники выбирают такую стратегию бессознательно. Они могут искренне верить в свою усталость, испытывать внутренний конфликт и стремиться к быстрому получению результата, что негативно влияет на решение задач.