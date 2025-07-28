Шесть привычек, которые приводят к выгоранию на работе

Чувство выгорания может появиться незаметно: в определенный момент человек понимает, что испытывает от работы лишь раздражение. Однако к такому состоянию могут привести безобидные ежедневные привычки. Какие – расскажет Москва 24.

Сравнение себя с окружающими

Привычка постоянно сравнивать себя с другими формирует нереалистичные ожидания, а невозможность достичь поставленных целей приводит к снижению самооценки и выгоранию, рассказала эксперт Екатерина Игошина в беседе с Marie Сlaire. Интернет и соцсети повышают риск выгорания: сравнение себя с идеальными картинками успеха в виртуальном мире приводит к снижению работоспособности и продуктивности.

Чтобы этого избежать, стоит меньше времени проводить в соцсетях, принять факт, что есть более продуктивные, успешные или умные люди. Кроме того, важно сконцентрироваться на собственных победах. Для этого можно начать записывать свой прогресс и личные достижения в заметках.

Амбициозные цели без конкретного плана

На пути к успеху важно формулировать четкие масштабные цели на будущее. Однако будет сложно реализовать их в срок без коротких, обозримых, понятных самому себе шагов. Важно разбивать каждую из целей на конкретные подзадачи.

Пренебрежение качественным сном

Нездоровый режим и плохой сон негативно влияют на здоровье. Дефицит ночного отдыха может ухудшить концентрацию, креативность, скорость реакции и даже коммуникативные навыки. Специалисты напоминают, что взрослому человеку в среднем необходимо спать от семи до девяти часов. Также следует ложиться и вставать в одно и то же время. Правильный режим сна способствует ментальному и физическому здоровью.

Отказ от планирования

Пренебрежение составлением четкого плана может привести к выгоранию и прокрастинации. Нужно расписывать каждый день по часам. Помимо рабочих задач, в распорядок следует включить время на отдых, хобби, встречи с друзьями. Четкий план поможет избежать горящих дедлайнов и соблюсти баланс между работой и другими сферами жизни.

Отсутствие качественных пауз в работе

Существует миф, что небольшой отдых ухудшает качество работы. Однако отказ от перерыва как минимум на обед снижает продуктивность и значительно увеличивает риск выгорания.

При этом короткая дневная прогулка, здоровый перекус или медитация способны значительно снизить уровень стресса. Кроме того, важно, чтобы перерыв был качественным: просмотр соцсетей не поможет разгрузиться, ведь мозг в этот момент не отдыхает. А несколько физических упражнений или гимнастика для глаз, наоборот, станут отличным вариантом переключения.

Привычка на все соглашаться

Без разбора откликаясь на маленькие просьбы друзей, коллег и родственников в разгар рабочего дня, к вечеру вы можете обнаружить, что многие задачи не выполнены. Это грозит стрессом и эмоциональным выгоранием.

Важно помнить, что человеческие возможности не безграничны. Если вы не находите свободное время в своем расписании для очередной задачи, то нужно от нее отказаться или попробовать делегировать часть дел. Стоит трезво оценивать свои силы и возможности.