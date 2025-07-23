Психолог Панфилова: дружба подчиненных с боссом вредит рабочему процессу

Каждый шестой россиянин перестает дружить с коллегой, если тот стал его начальником, завили аналитики. Более того: эксперты считают, что приятельские отношения между руководителем и подчиненными могут вредить рабочему процессу. Как должно выглядеть общение между коллегами в современных реалиях, разбиралась Москва 24.

Дружить нельзя подчиняться

Каждый шестой россиян перестает дружить с коллегой, если тот стал его руководителем – такие данные показало исследование, в котором приняли участие 1 600 респондентов. В то же время более половины опрошенных (64%) полагают, что даже в таком случае дружбу можно сохранить, причем чаще этих взглядом придерживаются мужчины (67 против 60% у женщин).





из исследования SuperJob Больше всего уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно.

При этом только 24% работающих респондентов оценивают свои отношения с боссом как дружеские, тогда как большинство (65%) – все же как деловые. Приятельская коммуникация чаще встречает среди женщин, чем у мужчин (26% против 23%), при этом преимущественно среди сотрудников до 45 лет.

В то же время пользу в дружбе начальника с подчиненными видят 80% из тех, кто такие отношения поддерживает.

В целом отличия в отношении к дружбе между разными сотрудниками можно объяснить присутствием на рынке труда сразу нескольких поколений работников: у каждого из них свои понятия о благоприятной и продуктивной среде в коллективе. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.



Зулия Лоикова независимый HR-эксперт У нас сегодня могут совместно работать сразу четыре поколения. И например, для зумеров и миллениалов крайне важны теплые взаимоотношения как с равными, так и с вышестоящими коллегами. Для иксов это будет всего лишь дополнительным плюсом, а бумеры вообще привыкли к жесткой иерархии.

При этом сегодня на рынке труда для многих соискателей действительно важно, чтобы там практиковали не жесткое вертикальное, а по-возможности горизонтальное управление, где начальство оказывает подчиненным и поддержку, и доверие. Это современный тренд, подчеркнула Лоикова.

Вредит работе?

В то же время сохранить дружбу в случае, когда одного из коллег повысили, крайне сложно, заявила в беседе с Москвой 24 психолог Наталья Панфилова. Процессу будет мешать конкуренция, которая всегда присутствует в рабочем коллективе.

"В отношения могут также вмешаться и злость, и зависть, и чувство несправедливости. "Простить" друга за повышение гораздо сложнее, чем просто коллегу, пусть даже приятного", – пояснила Панфилова





Наталья Панфилова психолог Кроме того, решение спорных вопросов или, к примеру, обсуждение ошибок могут восприниматься коллегами-приятелями как нечто личное. Осадок после таких встреч остается гораздо дольше или не проходит вообще, в отличие от ситуации, когда дело решалось бы просто между двумя сотрудниками разного уровня.

В целом в большинстве случаев профессиональные отношения разрушают дружеские, заявила психолог. Кроме того, подобного рода связь между начальником и подчиненным может вредить рабочему процессу, так как границы размываются.

"Близкие отношения мешают начальникам по полной спрашивать со своего подчиненного. Это может как вызывать неловкость, так и вредить работе компании – в случае если вышестоящий друг решил не нагружать, не наказывать или дать послабление своему нижестоящему другу", – пояснила Панфилова.

В то же время приятельские отношения между коллегами на работе важны для профилактики профессионального выгорания, уверена Зулия Лоикова. Теплая и продуктивная коммуникация может быть между боссом и его подчиненными в случае, если она не переходит в панибратство, уточнила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт То есть допустимо делиться с начальником личными (но не интимными) историями, проблемами и переживаниями, особенно если они влияют на рабочий процесс. Начальник в свою очередь всегда готов отвечать на любые вопросы, он доступен и открыт. Можно назвать такие отношения "рабочей дружбой".

Для современного мира более характерна не жесткая иерархия в коллективе, а атмосфера в стиле "мы делаем общее дело", подчеркнула эксперт. И такой подход предусматривает сдвиг отношений в сторону приятельских, нежели строго формальных. При этом настоящая глубокая дружба между сотрудниками разного уровня будет лишь исключением из правила, а не закономерностью, заключила Лоикова.