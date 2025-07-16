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16 июля, 16:55

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HR-эксперт Лоикова: неудачный служебный роман может привести к увольнению

Служебный роман: стоит ли компаниям поощрять отношения на работе

В России предложили сажать коллег противоположного пола рядом, предположив, что это поможет улучшить демографию. Смогут ли служебные романы перерасти во что-то большее и нужно ли их поощрять, разбиралась Москва 24.

Влюбленные работают лучше?

Фото: depositphotos/GaudiLab

Работодателям могут предложить сажать одиноких мужчин и женщин рядом в офисе, чтобы создать возможность для знакомств. Это поможет решить демографические проблемы в России – таким мнением в разговоре с "Абзацем" поделился депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

По его словам, сотрудники проводят большую часть времени на работе, а значит, могут найти там потенциального партнера.

Если мы хотим улучшить демографическую ситуацию, необходимо использовать этот потенциал. Сегодня у нас есть четкие санитарные нормы организации рабочих мест, но почему бы не добавить к ним социальную составляющую? Речь не идет о принуждении или нарушении личных границ. Мы говорим о разумном подходе: если в коллективе есть незамужние девушки и неженатые мужчины, почему бы не создать для них больше возможностей познакомиться в комфортной обстановке? Это не только поможет решению личных вопросов, но и укрепит микроклимат в коллективе.
Михаил Иванов
депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения "Россия православная"

Иванов напомнил о подобном опыте в советское время, когда семьи формировались на производствах.

"Государство поддерживает семьи пособиями и льготами, но начинается все со знакомства. Если мы поможем молодым людям найти друг друга в повседневной рабочей среде, это станет естественным вкладом в укрепление института семьи", – рассказал Иванов.

Депутат добавил, что знакомства на работе также улучшат корпоративную культуру. Этому якобы способствует устроенная личная жизнь.

"Счастливые сотрудники, обретающие личное счастье, работают с большей отдачей", – заключил Иванов.

"Работа – не сайт знакомств"

Фото: depositphotos/puhhha

Коллеги из одного коллектива познакомятся в любом случае, даже если их не посадили рядом, поделился мнением с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С точки зрения условий для знакомства одиноких граждан, я считаю, что работодатели могли бы создать их в рамках своих социальных проектов", – отметил депутат.

Можно организовать совместный поход в театр, выезд на природу, спортивное соревнование или другие мероприятия, которые позволят коллективу познакомиться вне рабочей атмосферы.
Ярослав Нилов
председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Нилов добавил, что такие методы более результативны, чем специальная рассадка одиноких коллег. Последняя, по мнению депутата, наоборот, способна усугубить ситуацию на работе и привести к напряженной атмосфере.

"Сотрудники могут не совпадать друг с другом по психотипу или в целом раздражаться от нахождения рядом. Такая инициатива – очень тонкий и деликатный вопрос, к которому нужно подходить крайне аккуратно", – предупредил парламентарий.

Он подчеркнул, что такие предложения нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии, где должны присутствовать профсоюзная сторона, которая защищает интересы работников, представители работодателей и правительства, заключил Нилов.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подчеркнула, что важно помнить: работа – не сайт знакомств. Здесь люди озадачены другими процессами, а целенаправленное сводничество нарушает личные границы, особенно когда коллеги не симпатизируют друг другу, сказала она в разговоре с Москвой 24. Кроме того, романтические отношения на работе часто не поддерживают сами компании, а в некоторых организациях этот вопрос строго контролируют.

Часто взаимоотношения завязываются после корпоративов или каких-то совместных выездов или тимбилдингов. Там многие соприкасаются вне рамок производственного процесса и общаются неформально. Однако начавшиеся отношения могут усугубить рабочую деятельность. Если пара расстается, нередко возникают конфликты, ненависть друг к другу и даже сговоры между коллегами.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Специалист добавила, что иногда подобные разногласия происходят на виду у всех сотрудников. Узнав об этом, компания в крайнем случае может прибегнуть к увольнению одного из них, заключила Лоикова.

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