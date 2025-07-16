HR-эксперт Лоикова: неудачный служебный роман может привести к увольнению

В России предложили сажать коллег противоположного пола рядом, предположив, что это поможет улучшить демографию. Смогут ли служебные романы перерасти во что-то большее и нужно ли их поощрять, разбиралась Москва 24.

Влюбленные работают лучше?

Работодателям могут предложить сажать одиноких мужчин и женщин рядом в офисе, чтобы создать возможность для знакомств. Это поможет решить демографические проблемы в России – таким мнением в разговоре с "Абзацем" поделился депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

По его словам, сотрудники проводят большую часть времени на работе, а значит, могут найти там потенциального партнера.





Михаил Иванов депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения "Россия православная" Если мы хотим улучшить демографическую ситуацию, необходимо использовать этот потенциал. Сегодня у нас есть четкие санитарные нормы организации рабочих мест, но почему бы не добавить к ним социальную составляющую? Речь не идет о принуждении или нарушении личных границ. Мы говорим о разумном подходе: если в коллективе есть незамужние девушки и неженатые мужчины, почему бы не создать для них больше возможностей познакомиться в комфортной обстановке? Это не только поможет решению личных вопросов, но и укрепит микроклимат в коллективе.

Иванов напомнил о подобном опыте в советское время, когда семьи формировались на производствах.

"Государство поддерживает семьи пособиями и льготами, но начинается все со знакомства. Если мы поможем молодым людям найти друг друга в повседневной рабочей среде, это станет естественным вкладом в укрепление института семьи", – рассказал Иванов.

Депутат добавил, что знакомства на работе также улучшат корпоративную культуру. Этому якобы способствует устроенная личная жизнь.

"Счастливые сотрудники, обретающие личное счастье, работают с большей отдачей", – заключил Иванов.

"Работа – не сайт знакомств"

Коллеги из одного коллектива познакомятся в любом случае, даже если их не посадили рядом, поделился мнением с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С точки зрения условий для знакомства одиноких граждан, я считаю, что работодатели могли бы создать их в рамках своих социальных проектов", – отметил депутат.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Можно организовать совместный поход в театр, выезд на природу, спортивное соревнование или другие мероприятия, которые позволят коллективу познакомиться вне рабочей атмосферы.

Нилов добавил, что такие методы более результативны, чем специальная рассадка одиноких коллег. Последняя, по мнению депутата, наоборот, способна усугубить ситуацию на работе и привести к напряженной атмосфере.

"Сотрудники могут не совпадать друг с другом по психотипу или в целом раздражаться от нахождения рядом. Такая инициатива – очень тонкий и деликатный вопрос, к которому нужно подходить крайне аккуратно", – предупредил парламентарий.

Он подчеркнул, что такие предложения нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии, где должны присутствовать профсоюзная сторона, которая защищает интересы работников, представители работодателей и правительства, заключил Нилов.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подчеркнула, что важно помнить: работа – не сайт знакомств. Здесь люди озадачены другими процессами, а целенаправленное сводничество нарушает личные границы, особенно когда коллеги не симпатизируют друг другу, сказала она в разговоре с Москвой 24. Кроме того, романтические отношения на работе часто не поддерживают сами компании, а в некоторых организациях этот вопрос строго контролируют.



Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Часто взаимоотношения завязываются после корпоративов или каких-то совместных выездов или тимбилдингов. Там многие соприкасаются вне рамок производственного процесса и общаются неформально. Однако начавшиеся отношения могут усугубить рабочую деятельность. Если пара расстается, нередко возникают конфликты, ненависть друг к другу и даже сговоры между коллегами.

Специалист добавила, что иногда подобные разногласия происходят на виду у всех сотрудников. Узнав об этом, компания в крайнем случае может прибегнуть к увольнению одного из них, заключила Лоикова.