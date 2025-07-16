HR-эксперт Лоикова: неудачный служебный роман может привести к увольнению

В России предложили сажать коллег противоположного пола рядом, предположив, что это поможет улучшить демографию. Смогут ли служебные романы перерасти во что-то большее и нужно ли их поощрять, разбиралась Москва 24.
Влюбленные работают лучше?
Работодателям могут предложить сажать одиноких мужчин и женщин рядом в офисе, чтобы создать возможность для знакомств. Это поможет решить демографические проблемы в России – таким мнением в разговоре с "Абзацем" поделился депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.
По его словам, сотрудники проводят большую часть времени на работе, а значит, могут найти там потенциального партнера.
Иванов напомнил о подобном опыте в советское время, когда семьи формировались на производствах.
"Государство поддерживает семьи пособиями и льготами, но начинается все со знакомства. Если мы поможем молодым людям найти друг друга в повседневной рабочей среде, это станет естественным вкладом в укрепление института семьи", – рассказал Иванов.
Депутат добавил, что знакомства на работе также улучшат корпоративную культуру. Этому якобы способствует устроенная личная жизнь.
"Счастливые сотрудники, обретающие личное счастье, работают с большей отдачей", – заключил Иванов.
"Работа – не сайт знакомств"
Коллеги из одного коллектива познакомятся в любом случае, даже если их не посадили рядом, поделился мнением с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"С точки зрения условий для знакомства одиноких граждан, я считаю, что работодатели могли бы создать их в рамках своих социальных проектов", – отметил депутат.
Нилов добавил, что такие методы более результативны, чем специальная рассадка одиноких коллег. Последняя, по мнению депутата, наоборот, способна усугубить ситуацию на работе и привести к напряженной атмосфере.
"Сотрудники могут не совпадать друг с другом по психотипу или в целом раздражаться от нахождения рядом. Такая инициатива – очень тонкий и деликатный вопрос, к которому нужно подходить крайне аккуратно", – предупредил парламентарий.
Он подчеркнул, что такие предложения нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии, где должны присутствовать профсоюзная сторона, которая защищает интересы работников, представители работодателей и правительства, заключил Нилов.
В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подчеркнула, что важно помнить: работа – не сайт знакомств. Здесь люди озадачены другими процессами, а целенаправленное сводничество нарушает личные границы, особенно когда коллеги не симпатизируют друг другу, сказала она в разговоре с Москвой 24. Кроме того, романтические отношения на работе часто не поддерживают сами компании, а в некоторых организациях этот вопрос строго контролируют.
Специалист добавила, что иногда подобные разногласия происходят на виду у всех сотрудников. Узнав об этом, компания в крайнем случае может прибегнуть к увольнению одного из них, заключила Лоикова.