Юрист Яковлева: при оскорблениях со стороны начальства можно жаловаться в полицию

Свыше половины российской молодежи задумывались о том, чтобы уйти с работы из-за плохих отношений с руководителем, утверждают эксперты. Как распознать токсичность в профессиональной среде и противостоять проблеме, расскажет Москва 24.

Тяжелая атмосфера

61% молодых специалистов в России допускают увольнение при конфликте с начальством. В свою очередь, среди представителей старшего поколения на такой шаг может пойти 50%, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков.

Однако о наличии реальной напряженности при общении с руководством заявили лишь 3% респондентов. Еще 41% описали свое взаимодействие как нейтральное, а 53% – как близкое. При этом чаще всего налаживать дружбу удается работникам возрастом от 45 лет – в 58% случаев.

Рассуждая о значимости отношений с топ-менеджментом, большинство (81%) сошлись во мнении, что чем лучше складывается коммуникация, тем выше трудовая мотивация, показал опрос.

Между тем 88% специалистов сталкиваются с рабочими спорами. Более 50% наблюдают разногласия ежемесячно, а 37% – являются непосредственными участниками таких ситуаций, передавали в марте 2025 года "Известия" со ссылкой на исследование консалтинговой компании.

В свою очередь, основными причинами недопонимания являются грубое поведение, эмоциональное выгорание и предвзятость. На этом фоне свыше 50% опрошенных подверглись увольнениям, а 41% – ушли сами.

Дать отпор

Токсичное руководство отличает публичная критика в адрес сотрудников, переход на личности, а также использование в коммуникации оскорблений, в том числе нецензурных. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Речь также идет о манипуляциях, то есть если за малейшие провинности следуют угрозы увольнения, лишения премий или штрафы. Или еще одно проявление – микроконтроль, когда вся проделанная работа постоянно перепроверяется, потому что рядовым специалистам доверия нет.

"Плюс часто это обесценивание заслуг коллег или приписывание всех достижений себе", – сказал эксперт.

Столкнувшись со злоупотреблениями со стороны начальства, необходимо зафиксировать каждый эпизод, рекомендовал Мурадян. Впоследствии записи можно предъявить в отделе кадров, чтобы попытаться решить конфликт на уровне компании. Однако если конфронтация не прекратится и приобретет систематический характер, следует рассмотреть вариант перехода на новое место работы, резюмировал HR-специалист.

Защитить себя возможно и на уровне законодательства. В частности, при неправомерных дисциплинарных взысканиях, включая запугивания сокращением, рекомендуется обращаться в трудовую инспекцию или суд, рассказала Москве 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"Тогда компанию могут оштрафовать и принудить выплатить моральную компенсацию", – указала она.

При этом за оскорбления вовсе предусмотрена административная ответственность. По словам Яковлевой, такие действия подпадают под статью об унижении чести и достоинства и наказываются штрафами от 3 до 5 тысяч рублей. Жаловаться на проблему лучше в правоохранительные органы, заключила она.

