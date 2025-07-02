Эксперт Маркова: начальство не повышает тех, кто ищет оправдание неудачам

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Специалисты, которые вместо поиска решений находят оправдания неудачам, вряд ли могут рассчитывать на повышение, считает идеолог бизнес-эстетики и предприниматель Ирина Маркова. Такое мнение она выразила в беседе с News.ru.

Также причиной возможного отказа в продвижении по карьерной лестнице она назвала отсутствие каких-либо действий для решения проблемы. Мешают повышению и токсичное поведение, оказывающее негативное влияние на работу всего коллектива, а также отсутствие обратной связи с руководством, добавила специалист.

"Сложности случаются на любой работе, и сотруднику важно вовремя приходить с этим к руководству, просить помощи вместо того, чтобы сидеть и ждать, что все как-то наладится само", – пояснила Маркова.

Эксперт обратила внимание, что сотрудники, которые проявляют инициативу, предлагают новые идеи и выходят за рамки своих обязанностей, чаще получают повышение. Вместе с тем ответственное отношение к оформлению документов и эффективное взаимодействие с коллегами способствуют формированию положительного имиджа как отдельного сотрудника, так и всей компании.

"Если человек хочет расти по карьерной лестнице, важно не ограничиваться ответственностью только в рамках своих непосредственных обязанностей. Нужно быть неравнодушным к делам компании, предлагать инициативы", – подчеркнула она.

Вместе с тем эксперт указала на важность хорошего внешнего вида, особенно если специалист общается с клиентами и партнерами.

В качестве еще одного препятствия на пути к карьерным вершинам Маркова выделила неспособность и нежелание работать с людьми. Она пояснила, что повышение означает расширение зоны ответственности: если раньше человек отвечал только за себя, то после у него появляются подчиненные.

Между тем аналитики провели исследование среди 259 тысяч человек и выяснили, что примерно 31% россиян с радостью отказались бы от работы, если бы у них была такая возможность. Об этом пишет RT.

Только 24% опрошенных считают карьеру самым важным аспектом жизни, а 26% относятся к ней как к естественному процессу, не испытывая особого энтузиазма.

Еще 11% россиян ставят личную жизнь выше карьеры, а 8% готовы жертвовать своим временем ради работы, выяснили эксперты.

Также опрос выяснил, что концепция "тихого увольнения", предполагающая выполнение обязанностей в рамках должности без излишнего усердия, находит поддержку у 36% опрошенных. В свою очередь, 29% участников опроса высказывают противоположное мнение.

"Если нет энтузиазма – увольняйся по-настоящему", – указали они в анкете.

Еще 22% считают этот подход разумным, но сложным для реализации. При этом 13% скептически относятся к этой тенденции, полагая, что без инициативы невозможно построить карьеру.

Аналитики также указали, что более половины респондентов выразили желание перейти на более спокойную работу. Из них только 20% действительно готовы пойти на это при условии сохранения текущего уровня дохода.

Столько же обдумывают переход на менее ответственную должность при понижении зарплаты, тогда как 13% активно ищут подходящие вакансии на любых условиях. Однако 30% сотрудников считают свою работу комфортной. При этом 17% стремятся работать в коллективах, где ценят инициативу и проактивность.

Помимо этого, опрос показал, что 41% граждан всегда готовы ответить на звонки и сообщения, даже если официально отдыхают. В противовес 20% участников опроса отметили, что полностью отключаются от работы за пределами рабочего времени, а столько же позволяют себе такое поведение только во время отпуска.

"Еще 7% остаются на связи круглосуточно, а 12% могут игнорировать рабочие сообщения даже в течение дня, если ситуация не требует срочного вмешательства", – заключили в аналитики.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Газете.ру" раскрыл, сколько россияне получат за свою работу во второй половине июля.

По его словам, во второй половине месяца зарплата будет больше, чем в первой. Однако разница будет незначительной по сравнению с маем и июнем. Такие значения эксперт связал с количеством рабочих дней в каждой половине месяца.

"В июле 23 рабочих дня – в первой половине месяца 11 рабочих дней, а во второй половине – 12 рабочих дней. В июне такое соотношение было 8 и 11 соответственно (19 рабочих дней), а в мае – 7 и 11 соответственно (18 рабочих дней)", – пояснил Балынин.

Эксперт сослался на Трудовой кодекс РФ, согласно которому оклад выплачивается не реже двух раз в месяц. При этом при расчете зарплаты за каждую половину месяца учитывается количество рабочих дней в каждой его части.

Объясняя на примере, эксперт предложил представить, что размер оклада составляет 71 тысячу рублей. В таком случае сотруднику за первую половину июля будет начислено 33 956,52 рубля (за вычетом налога на доходы физических лиц – 29 542,52 рубля), а за вторую половину – 37 043,48 рубля (за вычетом НДФЛ – 32 227,48 рубля).

В июне же за первую половину месяца такому сотруднику было начислено 26 008,74 рубля за вычетом налога, а за вторую – 35 761,26 рубля. В мае сумма составила 24 022,11 рубля и 37 747,89 рубля за вычетом НДФЛ соответственно.

В будущем в России могут ввести дополнительный отпуск для сотрудников, проработавших в компании более 5 лет. Инициатива направлена на предотвращение стресса и выгорания, а также на восстановление сил работников.

По данным ВЦИОМ и Росстата, более 65% россиян испытывают профессиональный стресс, что снижает эффективность и ухудшает самочувствие. Длительный отпуск помогает восстановить эмоциональное состояние, снизить затраты на больничные и повысить производительность, считают авторы инициативы.