Общественники предложили ГД ввести дополнительный отпуск за преданность компании

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В России может появиться дополнительный отпуск для сотрудников, которые проработали в одной компании более 5 лет. Общественная организация "Отцы рядом" обратилась с такой инициативой в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает Life.ru.

По словам председателя организации и юриста Ивана Курбакова, мера поможет россиянам избежать стресса и эмоционального выгорания на работе, а также позволит сотрудникам полностью восстановить силы.

Длительность социального отпуска обычно составляет от нескольких месяцев до года. На это время за работником сохраняется его рабочее место. В некоторых случаях этот период может частично или полностью оплачиваться.

По результатам исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Росстата, более 65% сотрудников в России испытывают хронический профессиональный стресс, что негативно влияет на их эффективность и самочувствие. Длительный отпуск позволяет работникам восстановить эмоциональное состояние и порой позволяет компании сократить расходы на оплату больничных, а также повысить общую производительность труда.

Изначально такая практика была распространена преимущественно в IT-секторе международных компаний, однако ее значимость выходит за пределы технологической отрасли, полагают общественники. При этом высококвалифицированные специалисты, в том числе из сфер медицины и науки, уезжают из России в поисках лучших условий труда.

Их отъезд также может быть связан с демографической ситуацией. Социальный отпуск в некоторых случаях может быть использован для решения семейных вопросов, ухода за детьми или пожилыми родственниками. Подобный отдых дает шанс для непрерывного обучения и профессионального роста. Также он может стимулировать развитие внутреннего туризма и социального предпринимательства.

Для успешной реализации инициативы общественники предложили обеспечить сохранение рабочего места, разработать механизм частичной компенсации оплаты отпуска и гибкие условия использования отдыха, включая возможность его разделения на части и комбинирования с другими видами отпуска.

Согласно инициативе, после пяти лет непрерывной работы сотрудникам могут предоставить не менее 22 дней оплачиваемого отпуска. При этом его можно разделить не менее чем на две части по 14 дней. Финансирование может быть организовано по смешанной схеме: 50% оплаты остается за работодателем, а еще 50% можно компенсировать через механизм налоговых вычетов при взаимодействии с ФНС.

Мера окажет благоприятное воздействие на демографическую ситуацию, поскольку она позволит работникам полноценно отдыхать, решать семейные вопросы и проводить время с детьми, подчеркнули общественники. Они отметили, что это особенно важно в контексте повышения эффективности труда и снижения текучести кадров, которая в некоторых отраслях достигает 30%.

Тем временем психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина рассказала, что для полноценной перезагрузки организма необходимо брать три недели отпуска. По ее словам, первая неделя отпуска в целом уходит только на адаптацию к отдыху. При этом мозг начинает отдыхать только на второй неделе, в то время как третья неделя отдыха позволяет человеку полностью расслабиться.