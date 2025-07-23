Каждый шестой россиянин считает невозможной дружбу с боссом

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Каждый шестой россиянин перестанет поддерживать дружеские отношения с коллегой, если тот станет его боссом, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

По данным опроса, в ситуации, когда коллега становится начальником, сохранить теплые отношения готовы 64% россиян. При этом мужчины сильнее верят в дружбу с начальством, чем женщины – 67% против 60%. Среди опрошенных больше процент уверенных в сохранении отношений после повышения среди граждан, зарабатывающих от 100 тысяч рублей – более 70%. Число тех, кто считает невозможным продолжение дружбы с боссом, достигает 17%.

Опрос также показал, что теплыми отношения с начальником называют 24% респондентов, а 65% оценивают их как деловые. Видят пользу в приятельстве с руководителем около 80% среди тех, кто дружит с начальником, и только треть среди тех, кто соблюдает субординацию.

Около 42% считают, что дружба с руководителем помогает работе, а 35% – что отвлекает.

Мужчины реже заводят теплые отношения с начальством (26% женщин против 23% мужчин) и чаще выражают мнение, что это способствует рабочему процессу (46% против 37% среди женщин). Также в исследовании говорится, что дружбу с боссом чаще заводят люди младше 45 лет, предполагая, что это помогает работе.

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