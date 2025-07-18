Экономист Бадалов: из-за отмены самозанятости россияне могут уйти в тень

В России необходимо упразднить самозанятость, убеждены в Госдуме. В чем причины инициативы и как ее реализация может отразиться на экономике страны, разбиралась Москва 24.

"Ни в одной стране самозанятых нет"

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Отказаться от самозанятости предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Свою идею в разговоре с "Абзацем" он высказал, рассуждая о борьбе с так называемой теневой занятостью, из-за которой бюджет страны недополучает НДФЛ и страховые взносы.

Арефьев отметил, что ряд работодателей подменяют трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми. Если бы компании обязали оформлять их официально и предлагали достойные зарплаты и условия труда, проблем бы не возникало, подчеркнул парламентарий.





Николай Арефьев зампред комитета Госдумы по экономической политике Не надо было безработных квалифицировать как самозанятых. Ни в одной стране мира никаких самозанятых нет.

"Недавно мы рассматривали вопрос с занятостью. Оказывается, у нас три миллиона молодежи нигде не работают и налогов не платят. Оказывается, у нас вместе с самозанятыми как было 30 миллионов безработных, так оно и есть. Но только они перебиваются: кто временно устраивается на работу без оформления, кто работает в черную, кто работает по минимальной заработной плате", – отметил Арефьев.

Однако слова депутата контрастируют с официальной статистикой. По данным "Опоры России", каждый "активный" самозанятый житель столицы в среднем заплатил за 2024 год 20,9 тысячи рублей налогов на профессиональный доход. В среднем по стране этот показатель составил 11,5 тысячи, а общая сумма сборов по стране за этот период составила более 94 миллиардов рублей.

Также, согласно исследованию, количество зарегистрированных самозанятых в России по итогам первого квартала 2025 года превысило 13 миллионов человек. Из них более 12 миллионов – это физические лица, а свыше 646 тысяч – индивидуальные предприниматели. Однако какой-либо облагаемый налогом доход за последние 12 месяцев указали только 63,6% от их общего числа, сказано в исследовании.

Ранее в Федеральной налоговой службе уточняли, что наиболее распространенные направления деятельности самозанятых – строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, а также создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир.



Специальный налоговый режим для самозанятых был введен в России с 2019 года сроком на 10 лет. При такой форме отчислений действует льготная ставка в размере 4 или 6%. По данным ФНС на декабрь 2024 года, доходы самозанятых за время действия режима составили более 5,2 триллиона рублей, а начисленные налоги превысили 219 миллиардов. Зарегистрироваться как самозанятому можно через приложение "Мой налог" или программные продукты банков-партнеров.



"Уйдут обратно в тень"

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Упразднение самозанятости нецелесообразно, отметил в беседе с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С момента введения этого режима 13 миллионов граждан вышли из тени, зарегистрировались в налоговой. Сказать им сейчас, мол, извините, надо прекратить деятельность в таком режиме, – это неправильно", – убежден парламентарий.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Этот режим удобен с точки зрения администрирования, регистрации, и налог берется всего 4 или 6% от дохода. Например, раньше человек сдавал квартиру, не платя налоги, поэтому отношения с государством получались нелегальными. Теперь же можно оформить статус самозанятого, заключить договор с арендатором, и если он что-то нарушил или испортил, есть право обратиться в суд. Раньше так сделать было нельзя.

Также Нилов подчеркнул, что при удержании процента с дохода самозанятого часть средств отчисляется в бюджет региона, а часть – в территориальный фонд медицинского страхования.

При этом у такого статуса есть и риски, предупредил депутат.

"Помимо того что пенсия в этом случае не формируется автоматически, у сотрудника нет и программы социального страхования – больничного, отпуска по уходу за ребенком, декрета. Даже травма на производстве не будет страховым случаем", – объяснил парламентарий.

Однако сам режим себя оправдал, о чем говорит постоянный рост подключающихся к нему, сказал Москве 24 доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Если отменить эту систему, ее нужно чем-то заменить. Если этого не сделать, те, кто вышел из тени, уйдут обратно.

Также Бадалов отметил, что, если работодатель предлагает трудоустройство через оформление самозанятости, потенциальному сотруднику стоит насторожиться.

"За счет этого работодатель хочет уклониться от уплаты налога. Но то, что кто-то использует самозанятость как инструмент для этого, – повод не отменять систему, а бороться с компаниями, которые ее используют. А сотрудник должен понимать, что это недобросовестная организация, где ему придется получать зарплату в конверте", – объяснил Бадалов.

Если же сотрудник соглашается на такие условия, он должен понимать, что становится соучастником налогового преступления, заключил экономист.

