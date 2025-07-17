Эксперт Сафонов предупредил о наказании для детей, которые моют машины на дороге

В Сети стала популярной история мальчика, который моет фары машин на Патриарших прудах и якобы зарабатывает на этом десятки тысяч рублей в день. Насколько такой детский труд легален и безопасен, разбиралась Москва 24.

Юный предприниматель?

Школьник из Зеленограда признался, что якобы зарабатывает по 25 тысяч рублей в день благодаря мойке фар автомобилей на Патриарших прудах. Ролик с историей мальчика распространился в соцсетях.

Парень рассказал автору видео, что в основном его услугами пользуются владельцы BMW, Mercedes-Benz и Rolls-Royce. При этом, по его словам, в районе Патриарших прудов гораздо больше прибыли, чем у "Москва-Сити" и ЦУМа, где он "работал" раньше.

Видео со школьником набрало много реакций в интернете. Некоторые пользователи отметили, что подросток подает хороший пример остальным.

"Действительно, пацан молодец и далеко пойдет, не боится работы, не сидит дома в телефоне! Вот так познакомится с кем-нибудь, устроят его дальше и связи будут, да и вообще респект", "если правда, то и хорошо, будет знать, что такое руками работать, а не то, что все на блюде приносит кто-то", – поддержали школьника комментаторы.

Однако были и те, кто не поверил в успех подростка, а также выступил против подобных подработок.

"Постановка"; "он может и поцарапать так же машину, не промыв тряпку"; "мне тоже 13, и я считаю, что начинать надрывать спину в моем возрасте нехорошо. Во-первых, могут быть проблемы со здоровьем, которые не вылечишь. А во-вторых, тебе немного платят, и вообще могут не дать ничего, если подработка неофициальная, так как ты "ребенок" и тебя никто не будет воспринимать всерьез", – писали в Сети.

"С точки зрения безопасности – совсем не здорово"

Любая работа с денежным вознаграждением без оформления трудового или гражданского договора, а также статуса самозанятого является теневой. Это связано с тем, что гражданин не платит налоги и социальные отчисления, отметил в разговоре с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт подчеркнул, что сам по себе подростковый труд полезен, так как развивает необходимые для жизни качества и приносит дополнительный доход в семью. Кроме того, у молодежи "не остается времени на глупости".

В то же время занятость подростков должна быть оформлена официально, подчеркнул экономист.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Для всех граждан без исключения существует ответственность за неуплату налогов. В лучшем случае наказание выльется в начисление неуплаченных налогов, а в худшем к этому приплюсуется еще и административный штраф.

При этом Сафонов обратил внимание, что в любой работе безопасность превыше всего. Поэтому дети и подростки, которые протирают машины, должны быть в поле зрения сотрудников ГИБДД, поскольку это может создать опасную ситуацию на дороге.

В свою очередь, автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с Москвой 24 напомнил, что пешеходам, коими в этой ситуации считаются такие "работники", запрещено находиться на проезжей части вне "зебры".

"Это нарушение правил дорожного движения, на которое порой просто закрывают глаза. Школьники во время каникул хотят заработать, поэтому многие и не обращают на это внимание", – отметил специалист.





Андрей Ломанов автоэксперт С точки зрения безопасности такой заработок – это совсем не здорово, особенно на оживленных дорогах. Дети не понимают, что в какой-то момент некоторые водители их просто не видят.

Эксперт добавил, что по такому же принципу на дорогах нельзя торговать цветами и другими товарами.

"Если на проезжей части что-то произойдет, каково будет водителю, если он совершит наезд на пешехода? При этом к автомобилисту претензий, скорее всего, не будет, но его задергают и затаскают по инстанциям. Виноватым же в случившемся окажется пешеход", – предупредил эксперт.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт призвал усилить отслеживание подобной нелегальной занятости на дорогах.

