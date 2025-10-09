РИА Новости: уфимец, выбросивший свою дочь из окна, лечился у психиатра

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Мужчина, сбросивший ребенка с четвертого этажа в Уфе, 15 лет назад лечился у психиатра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"По официальным источникам, он больше не наблюдался у психиатра. Хотя, возможно, мог обращаться в хозрасчетные клиники, это предстоит выяснить", – пояснил собеседник агентства.

Как следует из видео в телеграм-канале прокуратуры Башкирии, задержанный мужчина также разгромил квартиру и выбросил из окна вещи во двор. На кадрах видно, как на кухне и в коридоре на полу валяются вещи. Также одежда и игрушки лежат во дворе, а балконное окно квартиры разбито. В ведомстве добавили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем.

Сейчас прокуратура проводит проверку в связи с происшествием.

По словам соседки мужчины, он злоупотребляет алкоголем. В беседе с РЕН ТВ женщина указала, что супруга задержанного уехала на лечение с другим ребенком.

"Он все кучей (выбросил. – Прим. ред.). Как он сумел, не знаю, кто его знает, как он бросал, но ребенка выбросил тоже", – сказала соседка, добавив, что мать девочки не пила.

О ЧП в Уфе стало известно 9 октября. Мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры в одном из домов на улице Ульяновых. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

Мужчина задержан, сейчас с ним проводятся необходимые следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Правоохранители опрашивают очевидцев и других свидетелей, а также изучают жилищно-бытовые и социальные условия семьи.