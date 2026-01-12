Компания Mattel представила куклу Барби с аутизмом

Фото: shop.mattel.com

Американская компания Mattel представила первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра, указано в пресс-релизе компании.

В комплект включены спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет. При этом локти и запястья новой Барби особенно подвижны, так как усиленная жестикуляция помогает людям с аутизмом лучше обрабатывать информацию об окружающем мире и лучше передавать эмоции.

Взгляд куклы направлен немного в сторону, это отражает, что некоторые люди с расстройством аутичного спектра избегают прямого визуального контакта.

Компания добавила, что разработка новой линейки проводилась с некоммерческой организацией по защите людей с аутизмом Autistic Self Advocacy Network (ASAN).

Ранее Mattel представила куклу Барби с диабетом первого типа. В комплекте с игрушкой идут инсулиновая помпа и глюкометр. На руке куклы установлена система непрерывного мониторинга глюкозы в крови (CGM), изображенная в виде розового пластыря в форме сердца.

