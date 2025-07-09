Фото: shop.mattel.com

Американская компания Mattel представила куклу Барби с диабетом первого типа. Об этом сообщается в релизе производителя.

В комплекте с игрушкой идут инсулиновая помпа и глюкометр. На руке куклы установлена система непрерывного мониторинга глюкозы в крови (CGM), изображенная в виде розового пластыря в форме сердца.

Также в набор входят телефон с приложением, контролирующим уровень сахара в крови. Барби держит в руках вместительную сумку.

Новую куклу Mattel разработала совместно с некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая занимается поддержкой людей с диабетом первого типа. В компании отметили, что в создании этой модели они стремились отойти от традиционного образа и приблизить ее к реальному опыту детей.

Барби вошла в линейку, которую Mattel запустила в 2019 году. Именно тогда производитель впервые выпустил куклы с ограниченными физическими возможностями.

Ранее компания запустила в продажу слепую Барби и темнокожую Барби с синдромом Дауна. Они были созданы при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна.