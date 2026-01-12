Форма поиска по сайту

12 января, 11:34

Происшествия

В Санкт-Петербурге ректора вуза осудят за легализацию 501 иностранца

Фото: depositphotos/andreyuu

В Санкт-Петербурге ректора одного из частных университетов, а также двух его подельников осудят по делу о легализации 501 мигранта и отмывании денег. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По версии следствия, злоумышленники искали иностранных граждан, которые хотели бы продлить свое пребывание в РФ. После они предлагали мигрантам поддельные учебные визы.

В результате ректору и его подельникам удалось нелегально оформить пребывание в РФ 501 иностранца и незаконно получить более 40 миллионов рублей, которые были легализованы с помощью фиктивных сделок.

Противоправные действия злоумышленников были пресечены еще в ноябре 2024 года. В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд. Поддельные визы были аннулированы, а получивших их мигрантов взяли под контроль.

Ранее правоохранители задержали на территории одного из железнодорожных вокзалов Москвы двух курьеров по делу об организации незаконной миграции. По версии следствия, злоумышленники с начала 2024 года искали иностранных граждан, которые хотели легализовать свое пребывание в России.

Злоумышленники оформляли поддельные документы, в том числе уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также аттестаты и водительские права разных стран СНГ. Таким образом, в России незаконно оказались свыше тысячи приезжих. Злоумышленники заработали на этой незаконной схеме более миллиона рублей.

В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства

