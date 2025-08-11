МВД задержало 6 человек за легализацию 5 тысяч мигрантов через "Госуслуги"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Санкт-Петербурге задержали шестерых человек по подозрению в организации незаконной миграции, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, злоумышленники занимались этим с 2023 года. Они использовали аккаунты россиян на портале "Госуслуги", доступ к которым получали обманным путем. От имени владельца аккаунта они ставили на миграционный учет иностранцев.

Регистрацию проводили по реальным адресам в различных регионах страны, один аккаунт позволял регистрировать до 300 мигрантов. Оперативники обнаружили около 100 взломанных аккаунтов.

Для поиска клиентов фигуранты администрировали порядка 350 телеграм-каналов, где рекламировали свои услуги, а также посещали места массового скопления мигрантов. Стоимость регистрации составляла около 3 тысяч рублей с человека.

По словам Волк, за 2,5 года было легализовано как минимум 5 тысяч мигрантов. Злоумышленники заработали примерно 20 миллионов рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли смартфоны, компьютеры, сим-карты, поддельные бланки и печати государственных органов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Представитель МВД добавила, что возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении, одному – в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом.

Ранее правоохранители в Москве задержали около 300 нелегальных мигрантов. Сотрудники военного СУ СК России при содействии ОМОН "Авангард" провели проверку иностранных граждан в одном из московских хостелов. Всего были проверены паспорта и патенты на работу 400 человек.

