В Подмосковье задержали подозреваемых в организации канала незаконной миграции

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники уголовного розыска задержали 8 человек по подозрению в организации канала незаконной миграции в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает RT.

По ее словам, на протяжении двух лет эта группа лиц занималась оформлением фиктивных документов и регистрацией для иностранных граждан, нелегально находящихся в России, за вознаграждение.

Некоторые из них заполняли поддельные документы, другие искали клиентов, а третьи находили владельцев жилья, готовых за плату временно регистрировать иностранцев в своих квартирах.

Волк добавила, что в ходе обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли паспорта иностранных граждан, штампы, печати для проставления отметок и их оттиски.

Ранее шесть граждан из Волгоградской области и Московского региона, включая иностранца, были задержаны за незаконную легализацию более тысячи человек. По предварительным данным, бизнес организован ранее судимым за миграционные преступления предпринимателем, который зарегистрировал фиктивные компании под видом агентств по подбору персонала.

Злоумышленники раздавали визитки в местах массового скопления иностранцев и предлагали за деньги оформить миграционные документы. Затем заключали фиктивные договоры с гражданами среднеазиатских республик, продлевая их пребывание в России.