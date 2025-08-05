Росгвардия задержала около 300 мигрантов в хостеле Москвы

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Правоохранители задержали около 300 нелегальных мигрантов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии.

Сотрудники военного СУ СК России при содействии ОМОН "Авангард" провели проверку иностранных граждан в одном из московских хостелов.

По итогам рейда около 300 человек стали подозреваемыми в нарушении миграционного законодательства. Всего были проверены паспорта и патенты на работу 400 человек.

До этого около 200 мигрантов-нелегалов задержали в Санкт-Петербурге. Большинству из них придется выплатить штрафы, а еще около 30 человек будут депортированы.

Отмечалось, что правоохранители проверяли стройплощадки и организации по предоставлению услуг иностранным гражданам. Проверке подверглись около 5 тысяч человек. Рейды планировали продолжить.