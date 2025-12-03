В Москве задержали двух курьеров за незаконную миграцию тысячи иностранцев

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали на территории одного из железнодорожных вокзалов Москвы двух курьеров за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, неустановленные лица с начала прошлого года искали иностранных граждан, которые хотели легализовать свое пребывание в России. Злоумышленники за определенную плату оформляли поддельные документы, в том числе уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также аттестаты, дипломы и водительские права разных стран СНГ.

Таким образом, в России незаконно оказались свыше тысячи приезжих. Злоумышленники заработали на этой незаконной схеме более миллиона рублей. Правоохранителям удалось изъять у задержанных документы, печати, электронные носители информации и иные вещи, которые имеют доказательственное значение.

Во время допроса задержанные рассказали, что им предложили подработку. В частности, они должны были по приказу анонимных кураторов доставлять по конкретным адресам фиктивные документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Теперь злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Им уже предъявлены обвинения. В настоящее время они находятся в СИЗО.

Правоохранители продолжают проводить мероприятия, которые позволят выявить всех соучастников данной схемы. Также разыскиваются иностранцы, которые купили фиктивные документы. В отношении них будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее бывшего замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрия Тахтаулова, замначальника управления Вячеслава Фокина, а также предпринимателей Андрея Школьникова и Виталия Абрамова обвинили в организации незаконной миграции.

По версии следствия, в 2021 году сотрудники управления МВД получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержавшие недостоверные сведения о целях въезда.

В декабре 2024 года Тахтаулов и Фокин были приговорены к 6 годам и 6 месяцам колонии. Их также лишили звания "полковник полиции". Школьникову и Абрамову назначили по 6 лет колонии.

В 2025 году Мосгорсуд по иску Генпрокуратуры России взыскал в доход государства имущество Тахтаулова и его близких. Помимо этого, у него были изъяты 113 миллионов рублей.

