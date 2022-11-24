Замначальника управления МВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД столицы Вячеслава Фокина и бывшего замначальника управления Дмитрия Тахтаулова обвинили в организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Также обвинения выдвинуты в отношении предпринимателей Андрея Школьникова и Виталия Абрамова. Им вменяют обвинение по статье "Организация незаконной миграции".

"Следствием установлено, что в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда", – пояснили в ведомстве.

На данный момент известно, что все обвиняемые арестованы. В их домах были организованы обыски, во время которых правоохранители обнаружили наличные деньги и документы, подтверждающие незаконную деятельность задержанных.

Ранее сообщалось, что специалисты ФСБ арестовали в 31 регионе РФ 68 подпольных оружейников.

Отмечается, что сотрудники изъяли 304 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, 63 основные части к ним, 15 250 патронов, 7 единиц холодного оружия, 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 гранату, а также около 18,4 килограмма пороха и тротила и 15 запалов.

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