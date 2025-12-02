Имущество и 113 млн рублей изъяты у экс-замглавы МВД Москвы Тахтаулова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд оставил без изменений решение Преображенского суда Москвы, взыскав в доход государства имущество экс-замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Дмитрия Тахтаулова и его близких по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Помимо этого, у Тахтаулова были изъяты 113 миллиона рублей.

В 2022 году его, замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД столицы Вячеслава Фокина и предпринимателей Андрея Школьникова и Виталия Абрамова обвинили в организации незаконной миграции.

По версии следствия, в 2021-м сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда.

Всех злоумышленников арестовали. В декабре прошлого года Тахтаулов и Фокин были приговорены к 6 годам и 6 месяцам колонии. Их также лишили звания "полковник полиции". Школьникову и Абрамову назначили по 6 лет колонии.

