Свыше 130 домов расселены по программе реновации на западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 9 районах Западного административного округа (ЗАО) Москвы с начала программы реновации расселен уже 131 дом, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, 20 домов были расселены с начала текущего года. Ефимов напомнил, что программа реновации устаревшего жилья началась в 2018 году. Всего в новостройки переехали свыше 21,2 тысячи человек.

"Всего в Западном административном округе предстоит расселить 548 домов. Новые квартиры получат около 104 тысяч москвичей", – отметил Ефимов.

Когда участники реновации получают новое жилье и покидают устаревшие дома, расселенные здания демонтируются. На месте их сноса возводится новое жилье, которое также передается для реализации в рамках программы.

"Полностью расселенные по программе реновации здания в ЗАО насчитываются в 9 районах. В Можайском в новые квартиры переехали жители 31 дома, а в Филях-Давыдкове – 27. Еще 22 объекта расселили в районе Очаково-Матвеевское", – указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, москвичи переезжают в новые дома, возведенные из современных отечественных материалов. При этом срок эксплуатации зданий составляет 100 и более лет. В это же время во всех таких жилых комплексах соблюдены принципы безбарьерной среды – там предусмотрены широкие коридоры в подъездах, а лифтовые холлы и вестибюли расположены на одном уровне, без ступенек.

"Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам", – уточнил Овчинский.

При этом новые дома, по возможности, появляются поблизости от расселяемых зданий. Это означает, что хозяева квартир могут пользоваться привычной инфраструктурой даже после получения нового жилья. В частности, в Можайском районе Москвы договоры на новые квартиры получили свыше 4,3 тысячи москвичей, отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"В районе Фили-Давыдково документы оформили более 4,5 тысячи жителей таких зданий, а в Очаково-Матвеевском – свыше 4,9 тысячи горожан", – отметила она.

Кроме того, с оформлением документов участникам программы реновации помогают сотрудники столичного департамента городского имущества. При этом суперсервис "Переезд по программе реновации" помогает выбрать удобное для себя время и дату посещения центра, чтобы избежать очередей.

Ранее стало известно, что новый жилой комплекс на 245 квартир появился на Амурской улице в районе Гольяново на востоке Москвы по программе реновации. Общая площадь ЖК превышает 26,7 тысячи "квадратов". В рамках безбарьерной среды на входах в подъездах нет ступеней и порогов. Кроме того, 5 квартир адаптированы для маломобильных граждан.

