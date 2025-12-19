Свыше 14 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации осенью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 14,1 тысячи москвичей получили квартиры в новостройках в рамках программы реновации осенью. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что это на 63% больше, чем за осень 2024 года. Во второй половине 2025 года документы на новое жилье оформлялись особенно активно. Квартиры получили жители 12 административных округов.

"В первом полугодии ключи от квартир получили около 18,5 тысячи москвичей, а во втором – уже почти 26,5 тысячи, что на 44 процента больше", – рассказал он.

Отмечается, что горожане переезжают в новостройки, которые расположены в их же районах, поэтому им не нужно привыкать к новой инфраструктуре. Переселение в границах округов происходит только в ТиНАО и Зеленограде. Там дома строят в наиболее развитых районах.

"Из трех осенних месяцев наиболее результативным по числу заключенных договоров оказался октябрь, когда новые квартиры в столице получили около пяти тысяч человек. Пока это самый высокий показатель с начала года", – добавила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она рассказала, что в сентябре новое жилье получили 4,8 тысячи москвичей, в ноябре – 4,4 тысячи. Больше всего договоров заключили на северо-востоке столицы – примерно 2,6 тысячи человек, на западе – более 2 тысяч, на северо-западе – 1,9 тысячи.

Все это время на первых этажах новостроек открыты центры информирования, где горожанам оказывают помощь в оформлении документов и консультируют. Позже там откроются предприятия сферы услуг, включая магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи заказов.

Ранее стало известно, что с начала года на севере столицы в новые дома по реновации переехали около 2,5 тысячи семей. Под заселение горожанам передали уже почти 60 современных жилых комплексов в восьми районах округа.

В новые квартиры переехали более 750 семей Западного Дегунина, 735 семей из Головинского района и еще примерно 350 – из Бескудниковского района.