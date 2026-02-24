Продюсер Дворцов: Пугачева может приехать в Россию уже в марте

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева может вновь приехать в Россию в марте этого года. Об этом РИА Новости рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, скорый визит артистки связан в том числе с проектом "Весну разрешаю" – традиция, которую певица создала много лет назад и назвала ее "праздником желтых тюльпанов". Ежегодно в первое воскресенье марта она символически "разрешала" весну.

Однако в первую очередь исполнительница прибудет в Россию, чтобы решить вопросы, касающиеся недвижимости. Дворцов отметил, что певица хочет переоформить дом на своих детей.

Кроме того, продюсер допустил, что летом в Москве может состояться первый за долгое время концерт Пугачевой. Точная площадка пока неизвестна, однако среди возможных вариантов он назвал "ВТБ Арену" и "Live Арену".

В свою очередь, продюсер и медиаменеджер Павел Рудченко в разговоре с изданием "Абзац" рассказал о гонораре, который артистка может запросить за мероприятия. По его словам, это будут не масштабные, а скорее кулуарные концерты.

"Я думаю, что здесь речь идет более чем о 20 миллионах рублей. Завышенная стоимость будет оправдана тем, что сейчас доступ к ней невозможен. Она будет создавать искусственный спрос", – сказал продюсер.

В то же время он усомнился, что в случае возвращения в страну Пугачева сможет восстановить прежнее влияние в индустрии. По его мнению, период, когда она могла существенно влиять на выступления других исполнителей, остался в прошлом, и современный российский шоу-бизнес функционирует уже без ее участия.

Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года, переехав вместе с детьми в Израиль. В связи с этим в соцсетях в ее адрес звучало много критики. В ноябре 2023-го она ненадолго возвращалась в РФ, записала 3 песни для личного пользования и вновь уехала за границу.

Ранее компания "Театр песни", учредителями которой были Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, провела реорганизацию. ООО "Театр песни" было основано в 2008 году и носило название "Театр песни Аллы Пугачевой". Через год артистки вышли из состава учредителей, и компания была переименована.

В октябре 2025 года соответствующие органы уведомили о начале процедуры реорганизации компании, а в середине января 2026-го – о ее завершении. Согласно документам, вторым участником реорганизации стало ООО "Пи Эм Ай Софт", основной вид деятельности которого касается сферы рекламы. По имеющимся данным, эта компания прекратит работу после реорганизации.