Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 15:52

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Продюсер Дворцов: Пугачева может приехать в Россию уже в марте

Продюсер рассказал о возможном приезде Аллы Пугачевой в Россию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева может вновь приехать в Россию в марте этого года. Об этом РИА Новости рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, скорый визит артистки связан в том числе с проектом "Весну разрешаю" – традиция, которую певица создала много лет назад и назвала ее "праздником желтых тюльпанов". Ежегодно в первое воскресенье марта она символически "разрешала" весну.

Однако в первую очередь исполнительница прибудет в Россию, чтобы решить вопросы, касающиеся недвижимости. Дворцов отметил, что певица хочет переоформить дом на своих детей.

Кроме того, продюсер допустил, что летом в Москве может состояться первый за долгое время концерт Пугачевой. Точная площадка пока неизвестна, однако среди возможных вариантов он назвал "ВТБ Арену" и "Live Арену".

В свою очередь, продюсер и медиаменеджер Павел Рудченко в разговоре с изданием "Абзац" рассказал о гонораре, который артистка может запросить за мероприятия. По его словам, это будут не масштабные, а скорее кулуарные концерты.

"Я думаю, что здесь речь идет более чем о 20 миллионах рублей. Завышенная стоимость будет оправдана тем, что сейчас доступ к ней невозможен. Она будет создавать искусственный спрос", – сказал продюсер.

В то же время он усомнился, что в случае возвращения в страну Пугачева сможет восстановить прежнее влияние в индустрии. По его мнению, период, когда она могла существенно влиять на выступления других исполнителей, остался в прошлом, и современный российский шоу-бизнес функционирует уже без ее участия.

Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года, переехав вместе с детьми в Израиль. В связи с этим в соцсетях в ее адрес звучало много критики. В ноябре 2023-го она ненадолго возвращалась в РФ, записала 3 песни для личного пользования и вновь уехала за границу.

Ранее компания "Театр песни", учредителями которой были Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, провела реорганизацию. ООО "Театр песни" было основано в 2008 году и носило название "Театр песни Аллы Пугачевой". Через год артистки вышли из состава учредителей, и компания была переименована.

В октябре 2025 года соответствующие органы уведомили о начале процедуры реорганизации компании, а в середине января 2026-го – о ее завершении. Согласно документам, вторым участником реорганизации стало ООО "Пи Эм Ай Софт", основной вид деятельности которого касается сферы рекламы. По имеющимся данным, эта компания прекратит работу после реорганизации.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика