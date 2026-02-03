Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 12:53

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

РИА Новости: реорганизация прошла в бывшем "Театре песни" Пугачевой и Орбакайте

Реорганизация прошла в бывшем "Театре песни" Пугачевой и Орбакайте

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Компания "Театр песни", учредителями которой были певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, провела реорганизацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

ООО "Театр песни" было основано в 2008 году и носило название "Театр песни Аллы Пугачевой". Через год, как указано в материалах, Пугачева и Орбакайте вышли из состава учредителей, и компания была переименована. По данным СМИ, театр планировали построить в Санкт-Петербурге.

В октябре 2025 года соответствующие органы уведомили о начале процедуры реорганизации компании, а в середине января 2026-го – о ее завершении.

Согласно документам, вторым участником реорганизации стало ООО "Пи Эм Ай Софт", основной вид деятельности которого касается сферы рекламы. По имеющимся данным, эта компания прекратит работу после реорганизации.

Ранее композитор Андрей Мисин заявил о проблемах со здоровьем Пугачевой. По его словам, планировалось записать новую песню, однако все зависит от состояния артистки. Он уточнил, что климат страны, в которой проживает певица, не подходит для вокала, и ее голос похрипывает.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика