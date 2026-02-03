РИА Новости: реорганизация прошла в бывшем "Театре песни" Пугачевой и Орбакайте

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Компания "Театр песни", учредителями которой были певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, провела реорганизацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

ООО "Театр песни" было основано в 2008 году и носило название "Театр песни Аллы Пугачевой". Через год, как указано в материалах, Пугачева и Орбакайте вышли из состава учредителей, и компания была переименована. По данным СМИ, театр планировали построить в Санкт-Петербурге.

В октябре 2025 года соответствующие органы уведомили о начале процедуры реорганизации компании, а в середине января 2026-го – о ее завершении.

Согласно документам, вторым участником реорганизации стало ООО "Пи Эм Ай Софт", основной вид деятельности которого касается сферы рекламы. По имеющимся данным, эта компания прекратит работу после реорганизации.

Ранее композитор Андрей Мисин заявил о проблемах со здоровьем Пугачевой. По его словам, планировалось записать новую песню, однако все зависит от состояния артистки. Он уточнил, что климат страны, в которой проживает певица, не подходит для вокала, и ее голос похрипывает.