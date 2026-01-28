Форма поиска по сайту

28 января, 16:55

Шоу-бизнес

Суд принял иск общественника Бородина к певице Пугачевой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Пресненский суд Москвы принял иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Заседание по делу пройдет 10 марта 2026 года.

Прежнее заявление столичный суд оставил без движения, так как не были соблюдены требования по форме и содержанию искового заявления либо прилагаемых к нему документов.

Бородин направил иск на 1,5 миллиарда рублей в Савеловский суд Москвы в сентябре 2025 года – после интервью Пугачевой. Однако инстанция оставила его без движения. Спустя время уже Тверской суд столицы зарегистрировал иск Трещева к Пугачевой, который затем также был возвращен без рассмотрения.

Следом Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева и оставил его без движения. Аналогичная ситуация сложилась и с иском, поданным в Одинцовский суд Подмосковья.

По словам Трещева, он направлял иски, поскольку в интервью Пугачева оскорбила российскую армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов. Кроме того, артистка позволила себе опорочить честь президента России и усомниться в правильности принятых им решений.

