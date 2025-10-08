Суд в Москве зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресненский суд Москвы зарегистрировал третий иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева, который он подал против народной артистки СССР Аллы Пугачевой на сумму в размере 1,5 миллиарда рублей. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Трещев впервые подал иск на 1,5 миллиарда рублей в суд после интервью Пугачевой, которое было размещено в Сети 10 сентября. Однако Савеловский суд Москвы оставил его без движения.

Спустя время Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к Пугачевой, однако он был тоже возвращен ветерану Афганистана без рассмотрения.

Мужчина объяснял, что направлял обращения в суд, так как в интервью певица оскорбила российскую армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Также он отметил, что артистка позволила себе опорочить честь президента России и усомниться в правильности принятых им решений.

Трещев планировал оставить себе после взыскания только 1 рубль, а остальную сумму хотел направить в бюджет РФ. При этом через некоторое время мужчина дополнил свой иск, потребовав лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях, размер которых, по данным СМИ, составляет 28 миллионов рублей.

Ветеран боевых действий считает, что доходы от написанных ранее песен "не должны спонсировать антироссийские настроения". После этого общественная организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) направила к Владимиру Путину петицию с требованием лишить Пугачеву звания народной артистки.

Сама певица после этого заявила, что у нее пропал "порыв говорить".

