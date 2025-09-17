Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачева не уехала бы из РФ, если бы "имела власть"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева уехала из России, поскольку поняла, что больше не является "влиятельной женщиной, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Радио 1".

Он отметил, что певец Иосиф Кобзон жил, обладая влиянием и ресурсом, что важно для "любого большого публичного человека". Пугачева потеряла влияние и уехала, так как не хотела "существовать в таком формате".

По словам продюсера, Пугачева осталась бы в РФ, если бы смогла договориться, что ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) пустили бы в страну, однако не смогла этого добиться.

"Но она не смогла решить проблему и поняла, что больше не является влиятельной женщиной, а оставаться невлиятельной пенсионеркой не хочется. Алла Борисовна хотела, не поддерживая страну и президента, оставаться независимой, решая свои задачи", – подчеркнул Пригожин.

Кроме того, она коснулась политических ситуаций, которых не должна была, и спровоцировала большой ажиотаж в СМИ. Однако продюсер добавил, что знаком с Пугачевой и считает ее талантливой актрисой, которая зачем-то "пошла в детали" и вспомнила других артистов. По мнению Пригожина, это на нее не похоже.

Речь идет об интервью, которое Пугачева дала журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) 10 сентября. Певица впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это интервью "базаром лицемерия". Позже общественная организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) направила к Владимиру Путину петицию с требованием лишить Пугачеву звания народной артистки. Причиной инициативы стало "порочащее и дискредитирующее такое высокое звание" поведение певицы.

